Идлиб, Сирия, , 21:34 — REGNUM О нейтрализации 51 военного сирийских правительственных войск 11 февраля заявило турецкое командование.

Турецкое минобороны пояснило, что сирийцы нейтрализованы в провинции Идлиб. Убиты они или взяты в плен — не уточняется.

Кроме того, турецкий контингент захватил у сирийцев танк, а ещё два танка и зенитную установку Сирийской арабской армии уничтожил. Также взорван склад с боеприпасами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие военные продолжают противостоять сирийским правительственным войскам в Идлибе. Турецкие власти считают, что они таким образом отвечают на агрессию со стороны Сирийской арабской армии.

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