Идлиб, Сирия, 11 февраля 2020, 21:34 — REGNUM О нейтрализации 51 военного сирийских правительственных войск 11 февраля заявило турецкое командование.
Турецкое минобороны пояснило, что сирийцы нейтрализованы в провинции Идлиб. Убиты они или взяты в плен — не уточняется.
Кроме того, турецкий контингент захватил у сирийцев танк, а ещё два танка и зенитную установку Сирийской арабской армии уничтожил. Также взорван склад с боеприпасами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие военные продолжают противостоять сирийским правительственным войскам в Идлибе. Турецкие власти считают, что они таким образом отвечают на агрессию со стороны Сирийской арабской армии.
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