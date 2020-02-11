Нью-Йорк, США, , 21:20 — REGNUM Так называемая сделка века не одобрена Палестиной, поэтому не может быть принята, нужно обсуждать вопрос на международном уровне, заявил 11 февраля российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Комментируя американский план по ближневосточному урегулированию («сделку века»), российский дипломат напомнил, что Россия считает возможным реализацию только такого решения, с которым согласятся обе конфликтующие стороны.

Небензя «Но как быть в ситуации, когда одна сторона — палестинская — считает план несправедливым и отказывается его принимать?»

Он отметил, что если уступать должна только одна сторона, план вряд ли можно считать справедливым. По его словам, нужно «активизировать усилия «квартета» международных посредников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестинский президент Махмуд Аббас 11 февраля заявил, что план ближневосточного урегулирования нужно создавать и обсуждать с привлечением «международного квартета»: России, США, ЕС и ООН.

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