Гаага, Нидерланды, , 21:09 — REGNUM Официального уведомления из Хартума о том, что бывший президент Судана Омар аль-Башир будет выдан Международному уголовному суду пока не поступало, сообщает 11 февраля пресс-служба инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Судана собираются выдать аль-Башира Международному уголовному суду, который будет принимать решение — виновен он или нет в преступлении против человечества.

Дело, которое рассматривает международный суд, тянется с 2009 года. Аль-Башира обвиняют в геноциде в связи с Дарфурским конфликтом 2003 года, в ходе которого погибли порядка трёхсот тысяч человек.

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