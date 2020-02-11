Бейрут, , 20:56 — REGNUM Доверие правительству Хасана Диаба выразили ливанские парламентарии 11 февраля, сообщает Al-Wataniya.

Напомним, в Ливане с середины октября прошлого года проходят протесты, которые начались из-за введения налогов на бензин и табак.

Затем протестующие стали выдвигать требования сместить правительство из-за коррупции. Премьер-министр Саад Харири подал в отставку, на его место был назначен бывший министр образования Диаб.

Диаб сформировал новое правительство. Протесты продолжаются, поскольку участники акции отвергают новое правительство и требуют того же от парламента.

Очередная акция прошла сегодня, 11 февраля: протестующие мешали депутатам попасть в здание парламента в Бейруте. Участников протестов разогнали, применив слезоточивый газ.

По данным ливанского Красного Креста, 373 человека обратились с травмами, 45 из них пришлось госпитализировать.

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