Нью-Йорк, США, , 20:38 — REGNUM С поддержкой палестинской инициативы провести международную конференцию по урегулированию арабо-израильского конфликта выступил 11 февраля в СБ ООН постпред Франции Николя де Ривьер.

Махмуда] Аббаса создать международный механизм для перезапуска мирных переговоров на основе действующих резолюций ООН заслуживает внимательного рассмотрения». де Ривьер «Предложение президента [Палестинысоздать международный механизм для перезапуска мирных переговоров на основе действующих резолюций ООН заслуживает внимательного рассмотрения».

Де Ривьер уточнил, что французская сторона хотела бы принять участие в обсуждении вопроса необходимости созыва такой международной конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аббас 11 февраля выступил в СБ ООН по поводу так называемой сделки века, которую от имени палестинского народа отверг. Он предложил для разрешения проблем с Израилем созвать международную конференцию при участии России, США и Европейского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Палестины рассчитывает на Россию в урегулировании ситуации с Израилем