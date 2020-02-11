Ташкент, , 20:23 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 февраля провел совещание по вопросам совершенствования систем противодействия коррупции и общественного контроля, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Коррупция наиболее широко распространена в медицинской, образовательной, банковской, таможенной, судебной системах, органах прокуратуры, внутренних дел, в коммунальном обслуживании, а также при приеме граждан на работу», говорится в сообщении.

К примеру, отмечает пресс-служба, 25−30 процентов средств в системе здравоохранения используются неэффективно. Во многих сферах государственные закупки осуществляются непрозрачно.

В этой связи, президентом даны указания по разработке и исполнению антикоррупционных программ в сферах с высоким уровнем коррупции.

Подчеркивается, что один из основных факторов в противодействии коррупции — прозрачность деятельности и рабочих процессов государственных органов, где основное внимание необходимо уделить обеспечению открытости и прозрачности при трудоустройстве, государственных закупках, выдаче разрешений, лицензий и других процессах.

Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре поручено в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций внедрить в министерствах, компаниях и хокимиятах систему комплаенс-контроля, предусматривающую разработку и реализацию внутренних антикоррупционных мер.

Пресс-служба подчеркивает, что в индексе, составляемом международной организацией Transparency International, Узбекистан за последние три года улучшил свои позиции на 12 пунктов, «однако до полного искоренения данного порочного явления еще далеко».