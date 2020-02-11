Киев, , 20:04 — REGNUM Власти Украины не будут назначать посла в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Напомним, что в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот, украинский посол был отозван из Москвы. Российская сторона пошла на аналогичные меры и отозвала своего посла из Киева.

С тех пор обмена послами не происходило.

Накануне, 10 февраля, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев пока не планирует отправлять своего посла в Москву, для этого должна произойти нормализация отношений.