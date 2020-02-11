Нью-Йорк, США, , 20:00 — REGNUM Россия входит в число стран, которые могут помочь в урегулировании арабо-израильского конфликта. Об этом заявил 11 февраля палестинский президент Махмуд Аббас в СБ ООН.

По его словам, для разрешения конфликта нужно созвать международную конференцию: в этот квартет он предлагает включить Россию, Соединённые Штаты, Европейский cоюз и ООН.

И, конечно, обе стороны конфликта — Палестина и Израиль — будут участвовать в этом процессе. На этой конференции Аббас предложил разработать «механизм для реализации резолюции №2334 СБ ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль считает, что Палестина не должна действовать через ООН. По мнению израильского руководства, палестинцам следует говорить с Израилем напрямую. Это говорится на фоне того, что так называемую сделку века в интересах Израиля разработал Вашингтон, а мнения Палестины никто не спрашивал.

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