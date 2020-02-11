Дамаск, , 19:58 — REGNUM Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики полностью готовы ответить на агрессию Турции и выполнить свой долг по защите родины, цитирует 11 февраля информагентство SANA заявление командования сирийской армии.

В заявлении указано, что действия Турции направлены на помощь террористам и захват сирийских земель.

«Турция намеренно наращивает агрессию, нанося удары по населенным районам гражданского населения и точкам сосредоточения воинских подразделений», — указано в заявлении командования армии Сирии.

Подчёркивается, что Турция пытается помочь террористам в «захвате земель и гражданского населения в заложники, в систематическом уничтожении и власти над людьми в районах, подконтрольных террористическим организациям».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военной операции в сирийской провинции Идлиб сирийские и турецкие военные, открыто помогающие джихадистам, уже обменялись артиллерийскими ударами.

Минобороны Турции признало гибель пятерых солдат и заявило об ответном уничтожении 76 сирийцев и ударе по 115 целям в Сирии.

Турецкая сторона требует прекратить военную операцию против джихадистов, захвативших часть сирийской территории.

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