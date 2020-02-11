Тегеран, , 19:55 — REGNUM В столице Ирана прошло многотысячное шествие в честь 41-й годовщины Исламской революции, 11 февраля сообщает агентство Tasnim.

Кроме Тегерана марши и праздничные мероприятия также состоялись в Мешхеде, Ахвазе, Кермане и других городах страны.

Главной темой маршей 2020 года стало противостояние с Соединенными Штатами — многие участники несли плакаты «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

Читайте также: Хаменеи: санкции США — преступления, которые можно превратить в возможности