Хартум, , 19:47 — REGNUM Дело о геноциде в отношении экс-президента Судана Омара аль-Башира будет рассматриваться Международным уголовным судом, сообщает 11 февраля BBC News.

Такое решение приняли суданские власти, идя навстречу международному правосудию.

Напомним, отстранённый в 2019 г. от власти в Судане аль-Башир отбывает наказание в виде двухлетнего срока за коррупцию. При этом Международный уголовный суд требует выдать его как военного преступника.

Причина преследования в том, что аль-Башир находился у власти, когда в стране в 2003 году произошёл Дарфурский конфликт, в ходе которого погибли сотни тысяч человек.

Международный суд расценил роль аль-Башира в этом конфликте как военного преступника и выдал ордер на его арест ещё в его бытность президентом (в 2009 году).

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