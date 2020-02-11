Киев, , 19:41 — REGNUM Должность президента Украины хороша тем, что подразумевает ответственность и даёт возможность помочь людям и попасть в историю, заявил 11 февраля украинский президент Владимир Зеленский журналистам издания Интерфакс-Украина.

«Ответственность — для меня это плюс. Я хочу помочь. Президентство даёт возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится», — цитирует издание слова Зеленского.

По его словам, одной из главных целей своего президентства Зеленский считает доведение средней зарплаты на Украине до уровня Польши.

«У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент центральным мероприятием Зеленского и возглавляемой им парламентской фракции «Слуга народа» является план по принятию закона, разрешающего продажу сельскохозяйственных земель.

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