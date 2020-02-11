Скопье, , 19:36 — REGNUM Парламент Македонии на заседании 11 февраля большинством голосов одобрил ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Как уточняется, в ходе голосования за принятие соответствующего законопроекта выступили 114 из 120 депутатов. Ранее документ был единогласно одобрен парламентским комитетом по внешней политике.

Напомним, ранее президент Македонии Стево Пендаровски заявил, что в Скопье рассчитывают на завершении процедуры ратификации соглашения о вступлении страны в НАТО в марте 2020 года. В этом же месяце, как ожидается, соответствующий документ будет рассмотрен парламентом Испании — последней страны блока, которая пока не ратифицировала договор.

Протокол о вступлении Македонии в Североатлантический альянс был подписан 6 февраля 2019 года. Балканская республика должна стать 30-й по счёту страной — членом объединения.