Нью-Йорк, США, 11 февраля 2020, 19:33 — REGNUM Власти Палестины мало сделали для урегулирования отношений с Израилем, заявил 11 февраля израильский постпред при ООН Данни Данон в Совете Безопасности.
Он назвал заявление палестинского президента Махмуда Аббаса, отклонившего в ООН произраильскую инициативу, названную Вашингтоном сделкой века, «перекладыванием ответственности на Израиль».
По его словам, Аббас за десять последних лет только раз встречался с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Однако он всегда находил время, чтобы съездить в ООН — как и в этот раз.
Напомним, «урегулирование» арабо-израильского конфликта продолжается в ООН. Сегодня, 11 февраля, на заседании СБ ООН по «сделке века» выступил Аббас.
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