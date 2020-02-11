Нью-Йорк, США, , 19:33 — REGNUM Власти Палестины мало сделали для урегулирования отношений с Израилем, заявил 11 февраля израильский постпред при ООН Данни Данон в Совете Безопасности.

Он назвал заявление палестинского президента Махмуда Аббаса, отклонившего в ООН произраильскую инициативу, названную Вашингтоном сделкой века, «перекладыванием ответственности на Израиль».

По его словам, Аббас за десять последних лет только раз встречался с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Однако он всегда находил время, чтобы съездить в ООН — как и в этот раз.

Напомним, «урегулирование» арабо-израильского конфликта продолжается в ООН. Сегодня, 11 февраля, на заседании СБ ООН по «сделке века» выступил Аббас.

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