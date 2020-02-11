Белград, , 19:29 — REGNUM После того, как США призвали Приштину отменить стопроцентные пошлины на товары из Сербии без каких-либо условий, слово остаётся за премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти и его правительством. Об этом 11 февраля заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

По словам Брнабич, отмена пошлин одинаково важна как для сербов, проживающих в Косово и Метохии, так и для албанцев.

«Единственный способ оставить прошлое за позади — это вести диалог, сотрудничать, обеспечивать какую-то новую перспективу для наших граждан. Иначе все эмигрируют отсюда, и я не знаю за кого в этом случае будет бороться Курти», — приводит слова премьер-министра Сербии агентство «Танюг».

Брнабич высказала надежду на то, что пошлины на сербские товары скоро будут отменены, и что Белград и Приштина вернутся за стол переговоров под эгидой Брюсселя. «Теперь у нас есть конкретные инициативы, которые ведут к улучшению сотрудничества в сфере экономики», — добавила она.

Ранее спецпредставитель президента США по Косово, посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что он против того, чтобы стопроцентные пошлины на сербские товары Приштина заменила «принципом взаимности», о котором говорил Альбин Курти.

«Приштина должна отменить пошлины на сербские товары без взаимности. Не только приостановить действие ограничительных мер — она должна полностью их отменить», — заявил «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) пресс-секретарь Гренелла Дик Кастин, добавив, что «посол не поддерживает идею введения принципа взаимности».

Напомним, что Приштина в ноябре 2018 года ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, мотивируя это решение тем фактом, что Белград и Сараево не признали независимость Косово.