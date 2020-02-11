Скопье, , 19:25 — REGNUM Парламент Северной Македонии 11 февраля ратифицировал Североатлантический договор, но он вступит в силу, когда последняя страна-член НАТО со своей стороны ратифицирует документ.

Македония станет тридцатым государством-членом НАТО, когда Испания ратифицирует договор. В НАТО ожидают, что Северная Македония присоединится к блоку уже весной 2020 года.

Парламент Македонии голосовал раньше срока, поскольку он распускается из-за досрочных парламентских выборов, назначенных на 12 апреля.

Выступая на заседании парламента, президент страны Стево Пендаровски заявил, что теперь, когда Северная Македония официально становится тридцатым государством-членом НАТО, «подотчетность растет, а реформы не прекращаются».

После ратификации флаг НАТО был официально поднят перед зданием парламента Северной Македонии.