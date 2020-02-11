Тбилиси, , 19:00 — REGNUM Масштабные акции протеста грузинская оппозиция начнет с 4 апреля, и соберет своих сторонников на проспекте Руставели в 4 часа дня. Такое решение лидеры оппозиционных партий приняли на встрече в офисе Лейбористской партии Грузии 11 февраля.

До этого, как заявили оппозиционные политики, будут проводиться менее масштабные, но интенсивные акции, пикеты, выезды в регионы. Оппозиция обещает поддерживать тесную связь с международными партнерами и с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

Как известно, из-за приговора, вынесенного Верховным судом Грузии бывшему мэру Тбилиси, одному из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава 10 февраля оппозиция заявила, что прекращает переговоры с правящей партией по вопросам избирательного законодательства и переходит в режим активного протеста.

Ранее оппозиция обещала возобновить масштабные акции на проспекте Руставели 4 февраля, затем отложила на день из-за гибели семьи в поселке Багдати, но добиться широкого охвата населения и собрать большое количество сторонников ей не удалось.

Как известно, 10 февраля Верховный суд Грузии удовлетворил ходатайство прокуратуры и осудил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и еще трех бывших чиновников на очередные сроки лишения свободы. С учетом уже отбытого наказания по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси на партийные нужды (ранее Угулава отсидел в тюрьме более полутора лет), а также закона об амнистии от 28 декабря 2012 года, вынесенные Верховным судом на этот раз 9 лет лишения свободы сокращены, и бывший мэр отсидит в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней.