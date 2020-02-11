Нью-Йорк, США, 11 февраля 2020, 18:48 — REGNUM Так называемая сделка века отвергнута Палестиной, заявил 11 февраля палестинский президент Махмуд Аббас на заседании СБ ООН.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СБ ООН состоялось заседание, посвящённое обсуждению предложенной американцами «сделки века».
Это первое заседание по теме «сделки века», на котором присутствует президент Палестины. Одно заседание по «сделке века» уже было — в нём участвовал курировавший разработку этого плана советник президента Штатов Джаред Кушнер.
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