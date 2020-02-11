Оттава, 11 февраля 2020, 18:48 — REGNUM Второй самолет с гражданами Канады, эвакуированными из Китая из-за угрозы уханьского коронавируса, приземлился на авиабазе в Трентоне, 11 февраля сообщает агентство Reuters.
Известно, что на борту самолета находятся 189 пассажиров. Граждане Канады, прибывшие из Китая, проведут две недели в карантине.
На прошлой неделе правительством Канады были эвакуированы 176 канадских граждан из китайского Уханя, еще 39 канадцев были вывезены из Уханя самолетом США.
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