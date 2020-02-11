Нью-Йорк, США, , 18:39 — REGNUM О настрое на прямые переговоры с Палестиной, заявил 11 февраля израильский постпред при ООН Данни Данон, пишет The Jerusalem Post.

Данон «Израиль хочет вести прямые переговоры с палестинцами».

По словам Данона, палестинскому президенту Махмуду Аббасу следовало ехать в Израиль на переговоры, а не в ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в СБ ООН проходит заседание, посвящённое так называемой сделке века — американской инициативе признать Палестину как государство при выполнении ряда выгодных Израилю условий.

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