Лондон, , 18:34 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен осуществить 13 февраля ряд кадровых перестановок в правительстве страны, сообщают британские СМИ 11 февраля со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит.

По их данным, кадровые решения будут опубликованы 13 февраля, а на следующий день состоится заседание нового кабинета министров.

Ранее сообщалось, что нынешний премьер-министр намеревался отложить перестановки в правительстве до завершения процесса Brexit.

По мнению британских СМИ, ключевые фигуры правительства — министр финансов Саджид Джавид и глава МИД Доминик Рааб — останутся на своих постах.

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