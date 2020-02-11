Нью-Йорк, США, , 18:31 — REGNUM Израилю и Палестине пора помириться, заявил 11 февраля генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности.

На заседании, посвящённом так называемой сделке века, глава организации заявил, обращаясь к сторонам арабо-израильского конфликта:

«Призываю лидеров Израиля и Палестины продемонстрировать политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира, который должно поддержать международное сообщество».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля СБ ООН проводит заседание по ближневосточному урегулированию в контексте «сделки века». Это уже второе заседание СБ ООН по этому вопросу.

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