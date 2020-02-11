11 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 18:21 — REGNUM На фоне практически массового банкротства застройщиков, предсказуемо ведущего к росту числа так называемых обманутых дольщиков, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил, как пишут СМИ со ссылкой на попавший в Сеть итоговый протокол совещания, новые меры, которые отчасти послужат стартом очередного реформирования отрасли. Как сообщал портал Рамблер, возможны изменения в Градостроительном Кодексе и внедрение китайского опыта, в частности: повышение сметных цен на затраты труда рабочих в строительстве, премии за досрочный ввод объекта в эксплуатацию, уточнение условий предварительного отбора участников государственных и муниципальных торгов. Предложения об изменениях в Градостроительном кодексе Хуснуллин предложил подготовить Минстрою совместно с Росреестром и представить их правительству РФ. Одним из них может быть процедура, упрощающая внесений изменений в генплан и правила землепользования и застройки. Несмотря на пока еще отсутствие конкретных мер, издание строит предположения касательно грядущих перемен, в числе которых называет возможные изменения правил проведения общественных слушаний. По мнению градозащитников, высказываемое ими в соцсетях, не исключено, что публичные и общественные слушания перед изменением генплана и ПЗЗ могут быть вовсе отменены, что развяжет руки строителям и одновременно приведет к конфликтам жителей и застройщиков.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Конечно, строить догадки пока еще рано, но если опасения градозащитников подтвердятся, то они станут первой ласточкой представителя нового состава Правительства РФ, «летящей против ветра», потому как, насколько помнится, Президент РФ Владимир Путин не раз указывал на необходимость считаться с мнением народа. С другой стороны, видимо, иначе ускорить темпы строительства и тем самым продемонстрировать реализацию нацпроекта по строительству доступного жилья, Минстрою не получится. Публичные слушания не только отнимают уйму времени, но и порою дискуссии на них могут выходить за пределы заданной темы и носить чисто местечковый политический и даже заказной характер. Если подобный факт возникает, то найти компромисс в данном случае практически становится невозможным, так как в ряды обычных горожан могут внедряться провокаторы, противостоящие реализации планов города.

Марат Хуснуллин IKuzzz

Между тем, подобная инициатива, в случае ее принятия может еще больше подыграть московской реновации, противниками которой, в большей степени являются жители домов, рядом с которыми возводятся многоэтажные монстры, переживающие за изменения своего привычного образа жизни. Ведь, не взирая на минусы реновации, главными из которых является агломерация, происходящая несмотря на существующую в России необходимость развития территорий, и монополизация строительного рынка, реальным жителям хрущевок нет смысла сопротивляться обретению нового жилья — с каждым годом стоимость содержания хрущевских квадратных метров только растет и существует вероятность провести остаток своих лет в разрушающихся домах с отсутствием возможности его продать и приобрести взамен новое жилье.

Однако, упрощение процедуры внесения изменений в генплан, говорит еще и том, что эти планы могут меняться под желания инвесторов, а сами генпланы, не только по развитию Москвы, но и других российских городов не имеют под собой четких задач по долгосрочному развитию территорий, что на самом деле наряду со страхами об отмене необходимости прислушиваться к мнению народа, должно пугать еще больше, так как появляется ощущение неопределенности — куда и зачем мы идем. Упрощение процедуры позволит инвесторам других, кроме Москвы, регионов «захватывать» наиболее выгодные участки земли, опять же, по сути, наплевав на генплан развития этих регионов. И этими инвесторами будут те же самые монополисты, потому как именно на регионах хуже всего сказалось введение механизма проектного финансирования — с рынка уходят небольшие строительные компании. Тот самый рост числа обманутых дольщиков в геометрической прогрессии, о котором на днях в СМИ заявляли эксперты, как раз и вызван переходом на «эскроу-счета», который подвел еще одну отрасль — строительную, под банковский контроль, что в свою очередь и повлекло банкротство застройщиков и монополизацию отрасли. Поэтому возможность внесения изменений в генплан даст еще больше преимуществ именно монополистам и наряду с вопросом о том, почему раньше было нельзя ввести подобные изменения, опять возникает другой вопрос: «хватит ли сил строительному рынку возвести указанные в нацпроекте объемы жилья к указанным срокам»?

Как писал Рамблер, по плану вице-премьера Россия должна будет перенять китайский опыт в строительстве.

«До 30 марта 2020 года проанализировать зарубежный опыт технического регулирования в строительстве, обратив особое внимание на опыт Китайской Народной Республики, подготовить с участием МЧС России, Роспотребнадзора и внести в правительство предложения по совершенствованию технического регулирования», — говорится в протоколе совещания.

Китайский опыт строительства предполагает быстрое и технологичное комплексное возведение зданий, дорог и других объектов с параллельным созданием необходимой инфраструктуры. Известно, что за последние два десятилетия Китай преуспел в развитии городских объектов. Строительство ведется сверхбыстрыми темпами. Больницу в Китае могут построить за неделю. Автотрассы возводят со скоростью 750 метров в час.

Однако эксперты считают, что добиться таких успехов Китаю помогает развитая промышленная индустрия. В отличие от России Китай производит миллиард тонн цемента в год, а всю строительную технику делает самостоятельно. Поэтому на российской почве (к тому же в условиях западных санкций) китайский опыт может превратиться в медленную стройку с лозунгами советских времен о быстрых темпах строительства. Более того, эксперты указывают и на одно немаловажное обстоятельство — в КНР за любым строительством осуществляется жесткий государственный и партийный контроль.

Строительство домов в Китае CEphoto, Uwe Aranas

Даже несмотря на появление в России жесткого государственного контроля в лице того же правительства или отдельно взятого госведомства, в стране существует банковский контроль и прежде всего социальный аспект — рост бедности, что сдерживает развитие любой отрасли экономики, кроме, пожалуй, финансовой. Несмотря на материальную государственную помощь, предусмотренную молодым семьям, их число не способно породить бешеный спрос на жилье, а ипотечные инструменты сами по себе всё еще остаются мало кому доступными.

На днях, как пишет агентство Интерфакс, Марат Хуснуллин заявил, что ипотечную ставку в 9% он считает преступлением, подчеркнув, необходимость ее снижения. По словам вице-премьера, достижение показателей паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» невозможно без снижения ипотечной ставки. Ранее Виталий Мутко предлагал снизить целевые показатели нацпроекта по объемам ввода жилья, указывая на невозможность их достижения, в том числе по причине высоких ипотечных ставок, указывая, что средние ставки по ипотечным кредитам в 2019 году составили 10,1%, тогда как в нацпроекте заложен уровень в 8,9%. Между тем, на днях ЦБ снизил ключевую ставку до 6%, но проблемы с ростом бедности населения, его закредитованности, низких доходов не решены. И вопрос для кого будут строить жилье, по-прежнему остается открытым!

В этой связи сложно представить насколько удачным является решение применить китайский опыт в России в существующих условиях. Есть очевидный, но возможно, не настолько и вероятный ход событий, ведь обстоятельства в последнее время меняются со скоростью света. Тем не менее, предположим, что ипотечные инструменты будут развивать наиболее лояльные в этом смысле банки, например, тот же ВТБ, который почти тут же вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, сообщил о снижении ставки по ипотеке до 7,9%. Монополисты в свою очередь, так сказать, привлекут к сотрудничеству небольшие строительные компании, которым грозит банкротство или уже являющихся банкротами со всеми их производственными мощностями и запустят в регионах ту же реновацию, о которой уже поднимал вопрос Хуснуллин.

Почему упор может делаться именно на реновацию? Возможно, потому что при всех минусах реновации — тех, что нас, как рядовых граждан могут не устраивать, инвесторам в условиях низких доходов населения выгоднее браться за проекты с уже существующим гарантированным клиентом, а государству реновация позволяет не только переселять граждан из убого жилья, но и поддерживать строительную отрасль, которая под банковским контролем может окончательно загнуться, и рынок строительных материалов России. Но, безусловно, фактор монополизма на рынке России, и его укрепление, пугает. Чем заканчиваются обычно такие монопольные игры, многим известно. В общем, как говорится: «поживем-увидим»!