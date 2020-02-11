Тбилиси, , 18:17 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что в деле бывшего мэра и лидера «Европейской Грузии» Гиги Угулава, который приговорен Верховным судом к очередному сроку лишения свободы, есть изъяны как с точки зрения непредвзятости судьи, так и с точки зрения процедуры назначения судей Верховного суда на основании закона. Соответствующее заявление омбудсмен сделала 11 февраля.

По ее информации, дело подобного содержания уже рассматривалось в ЕСПЧ, который установил недочеты в процедурах назначения судьи и установил нарушение права на справедливый суд.

«Народный защитник считает, что если рассмотрение указанного дела продолжится в ЕСПЧ, оно будет иметь огромное значение не только конкретно для дела Гиги Угулава, но и для всего грузинского правосудия», — заявила Ломджария.

По ее словам, дело Угулава представляет собой материализацию тех угроз, из-за которых народный защитник в свое время требовала приостановки процесса назначения судей Верховного суда. Ломджария подчеркнула, что председателем судебной коллегии Верховного суда, которая рассматривала дело Угулава, был недавно назначенный судья Шалва Тадумадзе, бывший генпрокурор Грузии, против назначения которого так резко выступала оппозиция. Оппозиция также считает, что Тадумадзе в данном случае выступил исполнителем воли «свыше» и отправил Угулава в тюрьму по требованию председателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили.

Как известно, 10 февраля Верховный суд Грузии удовлетворил ходатайство прокуратуры и осудил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и еще трех бывших чиновников на очередные сроки лишения свободы. С учетом уже отбытого наказания по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси на партийные нужды (ранее Угулава отсидел в тюрьме более полутора лет), а также закона об амнистии от 28 декабря 2012 года, вынесенные Верховным судом на этот раз 9 лет лишения свободы сокращены, и бывший мэр отсидит в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней.