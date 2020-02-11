Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Вредной назвал так называемую ядерную сделку с Ираном американский госсекретарь Майк Помпео, 11 февраля сообщает Госдеп.

По словам Помпео, Тегеран прикрывается космической программой, но на самом деле ведёт разработку баллистических ракет.

Помпео «Каждый запуск, вне зависимости от того, был он успешен или нет, дает Ирану возможность развивать свои ракетные программы под прикрытием мирного освоения космоса».

Американский дипломат заявил, что «ядерная сделка» (Совместный всеобъемлющий план действий) якобы освободила Тегеран от обязательств не проводить ракетные испытания.

Иран, по словам американца, занимается испытаниями, которые в итоге позволят создать ракеты с ядерными боеголовками, чтобы угрожать своим противникам. Помпео в очередной раз назвал Иран «спонсором терроризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Иран не смог вывести на орбиту спутник семейства Zafar.

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