Анкара, , 17:58 — REGNUM Турецкие войска направлены к провинцию Хатай, граничащую с сирийской провинцией Идлиб, сообщает 11 февраля Anadolu.

Уточняется, что в Хатай турецкое командование направило спецназ и вооружение, в том числе бронетранспортёры (на 43 вагонах).

Напомним, Турция усиливает своё присутствие в Идлибе на фоне турецко-сирийского обострения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийские власти осуждают поведение Анкары, называя его атакой на суверенитет Сирии.

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