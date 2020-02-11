Анкара, 11 февраля 2020, 17:58 — REGNUM Турецкие войска направлены к провинцию Хатай, граничащую с сирийской провинцией Идлиб, сообщает 11 февраля Anadolu.
Уточняется, что в Хатай турецкое командование направило спецназ и вооружение, в том числе бронетранспортёры (на 43 вагонах).
Напомним, Турция усиливает своё присутствие в Идлибе на фоне турецко-сирийского обострения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийские власти осуждают поведение Анкары, называя его атакой на суверенитет Сирии.
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