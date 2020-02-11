Брюссель, , 17:53 — REGNUM Россия подвергла хакерским и гибридным атакам каждую из стран-членов НАТО, заявила 11 февраля на брифинге постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

«Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые со стороны Китая», — цитирует RT заявление постпреда США в НАТО.

По словам Хатчинсон, в ответ на эти атаки «русских хакеров» Североатлантический альянс должен выстраивать защиту от проникновения «внешнего пагубного влияния».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон уже несколько лет заявляет о многочисленных «атаках русских хакеров» на те или иные компьютерные системы США и НАТО.

Ни в одном из случаев никаких доказательств представлено не было.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные обвинения «принимают характер какой-то мании или фобии».

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