11 февраля 2020, 17:40 — REGNUM Микрорайон Рашидин-4 (провинция Алеппо, Сирия) освобождён от боевиков отрядами Сирийской арабской армии (САА), сообщает 11 февраля SANA.
Напомним, Рашидин-4 являлся одним из пунктов дислокации боевиков, с которыми борются правительственные войска Сирии.
Ситуация осложняется участием сирийской вооружённой оппозиции и турецкого контингента, обстреливающих САА.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, САА 11 февраля отбила атаку вооруженной сирийской оппозиции около города Саракиб (провинция Идлиб, Сирия).