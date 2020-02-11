Москва, , 17:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой возглавляемой им партии «Новый Азербайджан» на внеочередных парламентских выборах. Текст телеграммы опубликован на сайте азербайджанского лидера.

«Итоги народного голосования наглядно подтвердили высокий авторитет, которым возглавляемая Вами партия пользуется среди граждан Азербайджана», — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду на развитие стратегического партнёрства между странами.