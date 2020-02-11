Тегеран, , 17:30 — REGNUM Иранцы, несмотря на какие-то внутренние разногласия, не приемлют политику давления США, написал 11 февраля иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Твит был сделан в связи с 41-й годовщиной Исламской революции, отмечаемой в Иране. На улицы, отмечает иранский дипломат, вышло «огромное число» людей — чтобы «почтить своих павших героев».

Дональду] Трампу (и его вассалам): время отказаться от своих заблуждений. При всех проблемах и различиях во взглядах на защиту страны и чести все 82 миллиона иранцев ЕДИНЫ». Зариф «Сообщение к [американскому президенту(и его вассалам): время отказаться от своих заблуждений. При всех проблемах и различиях во взглядах на защиту страны и чести все 82 миллиона иранцев ЕДИНЫ».

Напомним, 11 февраля в Иране отмечается как день победы Исламской революции (революции 1979 года). В результате этой революции в стране была устранена монархия, к власти пришла администрация во главе с аятоллой Хомейни (носит титул лидера Исламской революции).

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