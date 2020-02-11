Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд поддержал решение Василеостровского районного суда, отменившего итоги пересчета на шести избирательных участках в муниципалитете «Остров Декабристов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники процесса.

Таким образом, места в совете лишится единоросс Ольга Погосян, которая уже успела его возглавить, и выдвиженка от ЛДПР Анастасия Давыдова, в чью пользу пересчитали бюллетени. Вместо них в совет должны войти кандидаты от «Яблока» Наталия Невзорова и Алексей Захаров.

Это произойдет после того, как избирком муниципалитета примет новое решение о результатах выборов в 22-м округе по первому подсчету голосов. После изменения состава в совете окажется пять «яблочников», четверо «единороссов» и один самовыдвиженец — бывший депутат Заксобрания Петербурга Владимир Барканов.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно удивлялась числу нарушений на муниципальных выборах в Петербурге в 2019 году.

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На третий день после выборов «яблочным» кандидатам в МО «Остров Декабристов» пришлось всю ночь охранять бюллетени накануне пересчета, но это не помогло. Бюллетени хранили в том же самом подвале, где в 2009 году накануне аналогичного пересчета внезапно прорвало трубу, бумаги затопило и проверить волеизъявление граждан было уже невозможно.