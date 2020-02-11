Тирасполь, , 17:21 — REGNUM Приднестровье и Молдавия существуют отдельно уже на протяжении многих десятков лет, и у них сложились собственные государственные организмы. При этом тот конфликт, который породил создание Приднестровья из части Молдавской Советской Социалистической Республики, не изжит. Об этом 11 февраля заявил ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, отвечая на просьбу прокомментировать недавнее заявление президента Молдавии Игоря Додона о том, что «Приднестровье никто не признает, и у него нет будущего отдельно от Молдавии».

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По мнению эксперта, Молдавия по-прежнему стремится быть унитарным националистическим государством, и поэтому в реальности «Приднестровье в лице своих жителей, своих сложившиеся политических элит не захочет соединяться с такой Молдавией», даже если её президентом будет выступать формально «пророссийский» руководитель, такой как Додон.

«Во-первых, его «пророссийскость» вызывает сомнения. Во-вторых, он может уйти, или его могут отстранить от власти так, как это было, например, с Виктором Януковичем. После этого политика государства по отношению к Приднестровью может резко измениться. Там могут быть введены разного рода дискриминационные практики, которые, как показывает опыт, вводятся всеми постсоветскими республиками в отношении русского населения», — отметил Безпалько.

Эксперт считает, что наиболее оптимальным решением было бы вхождение Приднестровской Молдавской Республики в состав России по примеру Крыма. В пользу такого решения говорит то, что Приднестровье давно ассоциирует себя с Россией, там живут десятки и сотни тысяч граждан Российской Федерации, а одним из его государственных флагов является российский триколор, продолжил Безпалько.

Богдан Безпалько «Приднестровье, в принципе, представляет из себя осколок России на постсоветском пространстве. Поэтому я полагаю, что стоит думать не о предложениях Додона или о его эмоциональных оценках, не о федерации или конфедерации, которые так или иначе будут нивелированы молдавским руководством, а именно о поддержке Приднестровья либо как суверенного государства, либо как независимого политического образования, которое в будущем войдет в состав Российской Федерации».

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