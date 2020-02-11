Москва, , 17:17 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым считают ошибкой проводить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Проводить 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию — это ошибка. Более того, и коммунистам в этот день проводить любые мемориальные мероприятия, связанные с террористом Ульяновым, нужно запретить», — заявил Жириновский.

Он напомнил о предложении проводить все голосования в последний понедельник апреля.

«В этом году — это 27 апреля. Уже будет тепло. Нет никаких праздников, и дачный сезон еще не открыт. При этом в рабочий день явка всегда будет выше, потому что люди идут на работу и могут зайти на участки до или после, им не нужно жертвовать отдыхом», — рассуждает парламентарий.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что голосование по вопросу поправки в Конституцию РФ не должно проходить 22 апреля, когда будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.

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