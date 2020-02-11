Москва, , 17:13 — REGNUM Поправки о регулировании отдельных вопросов организации публичной власти поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В статью 102 Конституции о вопросах ведения Совета Федерации вносятся поправки корреспондирующего характера.

Так, указывается, что к ведению Совета Федерации относится проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам на должность Генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров.

Раскрывается норма о прекращении полномочий судей КС, ВС, апелляционных и кассационных судов. Законопроектом, одобренным в первом чтении, было предложено сделать эти процедуры более публичными, отнеся их к ведению Совета Федерации, отметил Крашенинников.

Поправками уточняется, что эти нормы распространяются на председателя Конституционного суда, его заместителя и судей КС; председателя Верховного суда, его заместителей и судей ВС; а также председателей, заместителей и судей кассационных и апелляционных судов.

Прекращение их полномочий возможно по представлению президента, в соответствии с федеральным конституционным законом, в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Поправки внесены группой депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, которые входят в рабочую группу.