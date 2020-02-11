Брюссель, , 17:13 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединился к требованиям Турции, призвав к немедленному прекращению военной операции против джихадистов в Идлибской зоне Сирии.

Об этом Столтенберг заявил 11 февраля в ходе пресс-конференции перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По утверждению турецкого информагентства Anadolu, генсек Североатлантического альянса заявил о «недопустимости атак и авиаударов сил режима Башара Асада и ВКС России».

«НАТО осуждает атаки на Идлиб. Призываем режим Асада и Россию немедленно прекратить военные действия», — заявил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция сирийской армии в зоне «Идлиб» проводится против незаконных вооруженных формирований, действующих при поддержке Турции и ряда государств Персидского залива.

Турция прямо ввела свои войска на территорию Сирии, не согласовывая эти действия с официальным Дамаском.

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