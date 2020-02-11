Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Американская программа Hypersonic Conventional Strike Weapon («Обычное гиперзвуковое ударное оружие») закрыта из-за недостатка средств, пишет 11 февраля Defense News.

Комментируя эти данные, официальный представитель американских военно-воздушных сил Энн Стефанек заявил, что технических препонов для развития программы HCSW нет — проблемы в бюджете.

Закрыв HCSW, американские ВВС займутся программой Air-Launched Rapid Response Weapon («Воздушное оружие быстрого реагирования»).

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Напомним, разработкой гиперзвука в Соединённых Штатах занимается корпорация Lockheed Martin. HCSW является основной программой в сфере гиперзвука.

Это направление касается создания гиперзвукового боеприпаса с неядерной боевой частью под стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Разработчики собирались доработать образец до состояния начальной боевой готовности к 2022 финансовом году.

ARRW направлена на создание системы с уникальным дизайном планирующего летательного аппарата «быстрого реагирования» AGR-183A также под B-52 Stratofortress.

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