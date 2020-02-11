Москва, , 17:07 — REGNUM Поправки в Конституцию о формировании Совфеда из числа бывших президентов РФ поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации.

Совет Федерации является органом федеральной власти в России, который не имеет сроков полномочий, а функционирует в системе ротации. В его ведение входят не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности, поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе, за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента, отметил Крашенинников.

Парламентарий также подчеркнул целесообразность включения в сенаторы бывших глав государства, поскольку люди, занимавшие такой пост, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации.

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