Рига, , 17:04 — REGNUM В Латвии нужно увеличить долю вещания телепрограмм на официальных языках ЕС, сократив таким образом долю вещания на русском языке. С инициативой разработать такой закон выступил президент Латвии Эгил Левитс, пишет портал Tvnet.lv.

По мнению главы государства, комиссия Сейма (парламента) по общественным делам и правам человека должна внести соответствующие изменения в закон об «Электронных средствах массовой информации». Речь идёт о том, чтобы ограничить бесконтрольную сегодня пропорцию ретранслируемых «русских каналов» и сосредоточиться на местном контенте, произведённом на латышском языке, а также на официальных языках Европейского союза и Европейской экономической зоны.

Пол мнению Левитса, вопрос укрепления информационного пространства жизненно важен для «латвийской демократии и безопасности». Такие изменения, считает глава государства, усилят принадлежность Латвии к культурному пространству Евросоюза.