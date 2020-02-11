Киев, , 17:04 — REGNUM Представители Службы безопасности Украины проверят информацию о возможной переписке депутата Верховной Рады Ильи Кивы и главой фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимиром Жириновским. Об этом сообщает портал «Суспильне» со ссылкой на ответ от пресс-службы СБУ.

В пресс-службе отметили, что в случае подтверждения опубликованной в СМИ информации ведомство примет «соответствующие меры согласно действующему законодательству».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ опубликовали фото, на которых был изображён мобильный телефон в момент переписки. По словам журналистов, данный телефон принадлежит депутату Верховной рады Украины Илье Киве. На кадрах видно, как парламентарий общается с лицом, подписанным как «Жирик…Владимир Вольфович». В сообщениях украинский депутат в резких тонах отзывается как о работе правительства Украины, так и о личности бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Позднее в пресс-службе Жириновского заявили, что лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ не знает, кто такой Илья Кива и никогда с ним не переписывался.