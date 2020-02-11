Москва, , 17:04 — REGNUM Поправки в Конституцию о формировании Совфеда поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается внести изменения в порядок формирования Совета Федерации.

В настоящее время Совет Федерации комплектуется представителями регионов, а также право вносить свои кандидатуры есть у президента. Сейчас президентская норма составляет не более 10% (то есть 17 человек — представителей Российской Федерации).

Поправками предлагается увеличить президентскую норму до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели и так далее, отметил Крашенинников.

Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет.