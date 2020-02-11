Тбилиси, , 16:56 — REGNUM Посольство США в Грузии призвало правительство и оппозицию к политическому диалогу по реформированию избирательной системы. Соответствующее заявление появилось на сайте посольства после того, как лидеры оппозиционных партий заявили о прекращении переговоров с правительством по избирательным вопросам. Причиной такого решения оппозиции стало решение Верховного суда Грузии, отправившее бывшего мэра Тбилиси и лидера партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава в тюрьму на второй срок по одному и тому же делу — о растрате средств из Фонда развития Тбилиси на сумму до 48 миллионов лари в пользу партии «Национальное движение».

«Посольство США поддерживает политический диалог между правящей партией Грузии и представителями оппозиции, целью которого является согласование такой избирательной системы, которая будет лучше всего служить грузинскому народу. Посольство США разочаровано тем, что время и контекст вынесенного вчера в отношении лидера оппозиции приговора и лишения свободы ставит диалог под угрозу», — говорится в заявлении.

Возглавляемое новым послом Келли Дегнан американское дипломатическое представительство поясняет грузинским властям, что для успешного продолжения диалога необходима соответствующая благоприятная среда, для которой необходимо существование в стране независимой, прозрачной судебной системы, свободной от политического влияния.

«Мы призываем все стороны остаться приверженными политическому диалогу и дальнейшему усовершенствованию избирательного кодекса, что является наилучшим путем создания условий для проведения свободных и справедливых выборов», — говорится в заявлении.

Как известно, 10 февраля Верховный суд Грузии удовлетворил ходатайство прокуратуры и осудил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и еще трех бывших чиновников на очередные сроки лишения свободы. С учетом уже отбытого наказания по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси на партийные нужды (ранее Угулава отсидел в тюрьме более полутора лет), а также закона об амнистии от 28 декабря 2012 года, вынесенные Верховным судом на этот раз 9 лет лишения свободы сокращены, и бывший мэр отсидит в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней.