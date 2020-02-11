Киев, , 16:54 — REGNUM В «Слуге народа» заявили, что в вопросах координации работы с офисом президента Украины фракция будет работать с теми людьми, которых назначает глава государства.

С таким заявлением сегодня, 11 февраля, выступила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, комментируя смену главы офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кравчук заявила, что новость об указе застала руководство фракции во время совещания по проведению съезда партии.

«Но наша работа от этого не остановилась, и этот вторник не перестал для нас быть рабочим днем», — отмечает она.

Депутат подчеркнула, что в любом случае «центральной фигурой в политической системе» Украины остается сам Владимир Зеленский».

«Вокруг него могут меняться люди, но повестку дня формирует президент, поэтому работа продолжается и не будет останавливаться. Мы поздравляем с назначением Андрея Ермака, он определенно член команды президента. Уверены, что сотрудничество с фракцией будет эффективным», — резюмировала Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно указу Зеленского, с 11 февраля пост главы офиса президента Украины занимает Андрей Ермак, который ранее имел статус помощника главы государства. предыдущий глава офиса Андрей Богдан уволен по собственному желанию.