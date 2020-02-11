Варшава, , 16:48 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в интервью телевидению TVP Info призвал все стороны политического процесса сохранять принципы культуры, и не допускать нападок на семьи кандидатов на пост президента. Так он ответил на вопрос журналиста о том, будет предвыборная кампания эмоциональной или содержательной.

«Я призываю к тому, чтобы в избирательной кампании были сохранены принципы культуры. Прошу не нападать на семьи кандидатов и кандидатов», — приводит слова президента «Польское радио».

Дуда напомнил, что в прошлую президентскую кампанию его оппоненты допустили грубые нападки на его семью, в частности, на его дочь, и выразил надежду, что такое больше не повторится. Он подчеркнул, что речь идёт не только о его семье, а о семьях всех кандидатов.

«Политика всегда вызывает определенные эмоции, в политике есть и эмоции самих кандидатов. Это большой опыт, ответственность и мужество тоже. Но речь идет о том, чтобы сохранились определенные стандарты», — сказал президент.

Президентские выборы в Польше назначены на 10 мая 2020 года. В случае, если понадобится второй тур, он пройдёт 24 мая. Согласно социологическим опросам, Анджей Дуда имеет большие шансы сохранить пост президента.

Также в интервью Дуда высказался по поводу возможности выхода Польши из Евросоюза, об опасности чего постоянно говорит либеральная оппозиция. По мнению президента, если кто-то постоянно говорит о «Полексите», то он явно желает этого сам.