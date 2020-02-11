Тегеран, , 16:38 — REGNUM Американские власти маскируют данные о потерях, которые понёс Пентагон при иранской ракетной атаке по базам США в Ираке в январе, сообщает 11 февраля Fars.

Комментируя данные Пентагона о том, что в ходе иранской атаки по американским военным базам 8 января 2020 г. 109 военных США пострадали (в основном получив черепно-мозговые травмы), официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции Рамазан Шариф сказал:

«Слово «погибшие» в американских публикациях превратилось в «черепно-мозговые травмы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявил 10 февраля, что на американской базе Айн-эль-Асад в Ираке пострадали в результате атаки Ирана 8 января 2020 г. 109 человек. В основном они получили ранения головы. Но о погибших не было ни слова.

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