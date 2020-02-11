Тирана, , 20:58 — REGNUM 10 февраля президент Албании Илир Мета прокомментировал политическую ситуацию в Прешевской долине в Сербии, большую часть населения которой составляют албанцы.

Глава Албании заявил, что он внимательно следит за ситуацией в долине ввиду предстоящих выборов в Сербии. Политик призвал сербских албанцев принять участие в выборах и выступить с единой позицией:

«Президент Мета призывает все политические силы Прешевской долины и все албанское население Сербии принять участие в выборах, объединить свои позиции для того, чтобы увеличить свою роль и вклад в формирование будущих институтов, как на центральном, так и на локальном уровне», — заявил албанский президент в публикации на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, албанцы в Сербии неоднократно заявляли о дискриминации в политической сфере и выступали за присоединение Прешевской долины к Косово.

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