Москва, , 16:35 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Законопроектом, внесенном в Госдуму депутатами от КПРФ и «Справедливой России», предлагалось установить до 1 января 2030 года мораторий на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости.

Законопроект был внесен как альтернативный законопроекту о пенсионной реформе, повысившей возраст выхода на пенсию до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Вместе с тем против законопроекта выступил комитет Госдумы по труду и соцполитике, парламентарии обратили внимание на то, что «законодательство Российской Федерации не предусматривает института «моратория» на принятие каких-либо нормативных правовых актов».

Большинство депутатов согласились с позицией профильного комитета, и при обсуждении законопроект был отклонен.

Вместе с тем в 2020 году в России продолжится поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста. Право на назначение страховой пенсии в связи с переходным периодом повышения пенсионного возраста в 2020 году отодвигается до достижения возраста 56 лет и 6 месяцев у женщин и 61 года и 6 месяцев у мужчин.

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