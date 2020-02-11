Дамаск, , 16:32 — REGNUM МИД Сирии заявил об агрессии Турции против суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Об этом 11 февраля сообщает агентство SANA.

Официальный Дамаск призвал международное сообщество «принять меры для сдерживания агрессивного поведения» Анкары.

«Турецкое правительство продолжает агрессию против суверенитета и неприкосновенности территории Сирийской Арабской Республики, размещая дополнительные военные контингенты в Идлибе и Алеппо», — цитирует SANA заявление МИД Сирии.

Напомним, Турция требует прекращения военной операции сирийской армии на территории сирийской провинции Идлиб, оказывает материальную поддержку боевикам, а в последние несколько дней произошло несколько взаимных обстрелов, в результате которых погибли сирийские и турецкие военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предпримет новые шаги в ответ на обстрел своих военных в Идлибе.

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