Сухум, , 16:29 — REGNUM Экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

На соответствующий вопрос агентства Хаджимба ответил отрицательно.

Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. После беспорядков в Сухуме решением кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям итоги предыдущих выборов главы государства, состоявшихся в сентябре 2019 года, были отменены.