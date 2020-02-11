Рига, , 16:26 — REGNUM О необходимости сократить долю телепрограмм на русском языке заявил 11 февраля латвийский президент Эгил Левитс, выступая перед комиссией Сейма по правам человека и общественным делам.

Левитс «Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и госбезопасности Латвии».

Он пояснил, что хотел бы от депутатов такого закона, который бы обеспечил жителям Латвии доступ к «качественным и плюралистическим» телепрограммам, укрепляющим «принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству» и помогающим интеграции латвийцев «в общеевропейское информационное пространство».

В этом смысле он возлагает надежду на предложенные им изменения в закон об электронных СМИ. С этим он и обратился к комиссии парламента.

После изменений закон должен содержать требования к основным пакетам, предоставляемым каналами, в том числе и кабельными.

Левитс предлагает включать в обязательном порядке в основное предложение для пользователей телепрограммы общественных СМИ Латвии, коммерческих национальных электронных массмедиа и региональных или местных СМИ.

А когда в основной пакет включены дополнительные телепрограммы, не менее 80% от них должны составлять программы, содержание которых создавалось на одном из официальных языков Европейского союза или Европейского экономического пространства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля глава Национального совета электронных СМИ Латвии Ивар Аболиньш заявил, что в этой стране могут запретить ретрансляцию 25 русскоязычных каналов.

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