Киев, , 16:25 — REGNUM Отставка Андрея Богдана с поста главы офиса президента Украины состоялась по нескольким причинам, главной из которых является потеря доверия Зеленского, заявил 11 февраля украинский эксперт Руслан Бортник.

Политолог отметил — четко определить, почему именно доверие потеряно, сейчас сложно.

«Однако звучат версии, и о том, что силовики принесли папки на Богдана, которые могли бы стать компрометирующими с точки зрения антикоррупционной политики, и раздражение президента из-за публичного поведения Богдана», — заявил Бортник.

Кроме того, отметил он, по сути Богдан уже просто не нужен президенту.

«Он отстроил архитектуру власти, в которой команда Зеленского почувствовала себя уверенно, и в Богдане пропала необходимость. Более того, в силу своего влияния, он стал опасен для президента и его окружения», — подчеркнул специалист.

Еще один важный фактор — конфликты между Богданом и другими участниками этой системы — в частности, с главой СБУ Бакановым и помощником Зеленского Ермаком ‑ и эти конфликты становились проблемами для Зеленского.

В завершение Бортник отмечает, что связи Богдана с Коломойским только дополнительно усилили эти процессы, и всё в конечном итоге привело к отставке.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента и назначил на эту должностьАндрея Ермака.